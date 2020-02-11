ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировали ситуацию с выплатами школе, полагающимися в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.
«Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.
Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области, — сказал Ильс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 февраля 2020
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