Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина
Футбол / РПЛ 0

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировали ситуацию с выплатами школе, полагающимися в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

«Документы пришли в ДЮСШ Осинники в 2018 году. О том, что «Монако» должен выплатить нам какие-то деньги, мы сами, если честно, не знали. Головин в то время занимался у нашего тренера. Город маленький, всех юридических нюансов не знаем. Но зарегистрирован Саша был у нас.

Вчера или позавчера мы направили запрос в РФС о выплатах за Александра Головина. Запрос был оформлен через федерацию футбола Кемеровской области, — сказал Ильс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В ДЮСШ Осинников посчитали разводом письмо от «Монако» насчёт выплат за Головина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020