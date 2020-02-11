«Рубин» отдал двух игроков в ареду «Ротору»

«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Николая Кипиани и нападающего Беки Микелтадзе.



Оба футболиста были отданы казанским клубом в аренду «Ротору». Договоры рассчитаны до окончания нынешнего сезона.



23-летний Кипиани в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги принял участие в трёх матчах и не отметился результативными действиями. В свою очередь 22-летний Микелтадзе провёл в первенстве 11 встреч, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.



«Ротор», набрав 52 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, опережая ближайшего преследователя – московское «Торпедо» – на 1 очко. На третьей и четвёртой строчках располагаются «Химки» (50) и «Чертаново» (48) соответственно.

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