«Уфа» продлила контракт с Беленовым на три года
Вратарь «Уфы» Александр Беленов продлил контракт с клубом, сообщается в официальном «твиттере» команды.
Третий, заключительный учебно-тренировочный сбор «Уфа» проведёт в испанском Бенидорме с 16 по 28 февраля.
Александр Беленовыступает за «Уфу» с 2017 года, перебравшись из «Анжи». Он провёл за уфимский клуб 97 матчей (37 сухих), пропустив 92 мяча. Голкипер принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Российский вратарь пропустил 11 мячей и в 9 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. У подопечных Вадима Евсеева в активе 25 очков в 19 матчах. В следующем туре РПЛ уфимский клуб встретится с «Краснодаром».
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