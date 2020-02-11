«Милан» расстанется с главным тренером, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
«Милан» уволит Стефано Пиоли с поста главного тренера, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона, утверждает Calciomercato.
По данным источника, руководство миланского клуба уже занимается поисками нового тренера. Ранее сообщалось, что «Милан» предложил посты главного тренера и спортивного директора команды Ральфу Рангнику, который сейчас работает над спортивными проектами компании «Ред Булл».
«Милан», набрав 32 очка в 23 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстаёт на 10 очков. Следующий матч клуб проведёт 17 февраля на своём поле с «Торино».
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020
Пиоли: зол на игроков «Милана», но они способны на большие дела
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