«Милан» расстанется с главным тренером, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

«Милан» уволит Стефано Пиоли с поста главного тренера, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона, утверждает Calciomercato.

По данным источника, руководство миланского клуба уже занимается поисками нового тренера. Ранее сообщалось, что «Милан» предложил посты главного тренера и спортивного директора команды Ральфу Рангнику, который сейчас работает над спортивными проектами компании «Ред Булл».

«Милан», набрав 32 очка в 23 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстаёт на 10 очков. Следующий матч клуб проведёт 17 февраля на своём поле с «Торино».

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