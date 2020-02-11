Нигматуллин: не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».

«Мне не хотелось бы раньше времени отправлять Сёмина на пенсию. Информация о том, что с ним не хотят продлевать контракт, могла поступить искусственно — возможно, кто-то хочет продвинуть свою кандидатуру. Я поверю лишь официальному заявлению клуба. Но если это подтвердится, для меня это, безусловно, будут печальные новости. Сёмин — живая легенда российского футбола и «Локомотива». Но, конечно, такие моменты неизбежно наступают — все великие уходят. Как заканчивается спортивная карьера, так заканчивается и тренерская», — заявил Нигматуллин RT.