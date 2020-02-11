Олдридж: Коутиньо больше не нужен «Ливерпулю»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж отметил, что мерсисайдский клуб не нуждается в услугах полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«Я вижу причину, по которой „Ливерпуль“ может попытаться вернуть Коутиньо. Для меня он был и остаётся действительно хорошим футболистом. Но благодаря тому, что у „Ливерпуля“ есть команда, я думаю, он нам больше не нужен.
В „Барселоне“ Коутиньо получает гораздо больше денег, что может стать потенциальной проблемой для заключения сделки. И, конечно, неизвестно, сколько „Барселона“ хочет получить за бразильца. Понимаю, что в „Ливерпуле“ его бы хорошо приняли, потому что он действительно хороший парень. В конечном счёте он сам решил уйти, „Ливерпуль“ получил хорошие деньги от трансфера, и это сработало в нашу пользу», — приводит слова Олдриджа Liverpool Echo.
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