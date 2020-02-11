Блинд: не сомневался, что вернусь на поле. Не боюсь того, что может случиться

Защитник «Аякса» Дейли Блинд рассказал о своём состоянии после проблем с сердцем.



Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок заявил, что намерен вернуться на поле.



«Последние два месяца были настоящими американскими горками. Но недавно я прошёл ряд тестов и моё сердцебиение было в норме. Я понимаю, что было много вопросов, касающихся моего возвращения на поле, но я в этом не сомневался. Я не боюсь того, что может случиться. Я сосредоточен на своём самочувствии, и сейчас всё хорошо. Если я позволю страху овладеть мной, это не поможет», — приводит слова Блинда The Telegraph.

Блинд вернулся в состав «Аякса» после проблем с сердцем