Бывший игрок «Спартака» Рейнгольд госпитализирован

Бывшему игроку «Спартака» Валерию Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова.

«Рейнгольду стало плохо в манеже, увезли на скорой помощи», — приводит «Р-Спорт» слова экс-футболиста «Спартака» Евгения Ловчева.

77-летний Рейнгольд является воспитанником «Динамо» и «Спартака». Большую часть своей карьеры он провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Также он играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР в 1962 году, двукратным обладателем Кубка СССР в 1963 и 1965 годах. В последние годы является футбольным экспертом.