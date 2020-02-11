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Эмери рассказал о деталях перехода Неймара в «ПСЖ»

Эмери рассказал о деталях перехода Неймара в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал о деталях перехода бразильского нападающего Неймара в парижский клуб в 2017 году.

«Когда „ПСЖ“ собирался подписать контракт с Неймаром, я должен был лично объяснить ему, что мы собираемся строить команду вокруг него. Ведя переговоры с таким феноменальным игроком, вы не можете сказать, что у вас уже есть команда и ему придётся адаптироваться. Вы должны создать команду вокруг него. В противном случае он не согласится на трансфер — это точно. Президент и директора обсуждают контракт, но именно тренер должен убедить игрока», — приводит слова Эмери France Football.

Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные € 222 млн.

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