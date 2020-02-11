Де Росси рассказал, почему решил завершить игровую карьеру

Легенда «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.



«Единственной причиной, по которой я решил завершить карьеру, была моя дочь Гайя. Она осталась в Риме, а это было далеко. Ей всего 14 лет, и это нормально, что ей нужно, чтобы её отец был рядом. Сейчас, когда я тренирую, я всегда нахожусь рядом с ней», — приводит слова Де Росси GQ Italia.



Де Росси является воспитанником «Ромы». За первую команду римского клуба он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» он выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии. Летом минувшего года на правах свободного агента Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс». В начале текущего года он объявил о завершении карьеры игрока.

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