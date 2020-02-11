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Кавазашвили: Рейнгольд находится в сознании, инсульта нет

Кавазашвили: Рейнгольд находится в сознании, инсульта нет
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о состоянии экс-футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда, которому стало плохо во время матча ветеранов.

«Сейчас Рейнгольд на обследовании, пока диагноза точного нет. Но точно можно сказать, что инсульта нет, слава богу. Жена находится рядом, разговаривал с его дочкой. Говорят, что сейчас ему делают УЗИ. Сейчас он уже находится в сознании», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

77-летний Рейнгольд является воспитанником «Динамо» и «Спартака». Большую часть своей карьеры он провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Также он играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» он становился чемпионом СССР в 1962 году, двукратным обладателем Кубка СССР в 1963 и 1965 годах. В последние годы является футбольным экспертом.

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