Холанд подорожал на Transfermarkt на € 15 млн, Пёнтек и Сусо подешевели

Портал Transfermarkt произвёл обновление в трансферной стоимости футболистов.

Наибольшего прогресса добился нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который подорожал на € 15 млн и теперь стоит € 60 млн. Также на € 15 млн увеличилась стоимость полузащитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса (€ 40 млн). Существенно прибавили в цене полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски (€ 35 млн) и нападающий «Реала Сосьедад» Александр Исак (€ 25 млн).

Потеряли в стоимости нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек (€ 27 млн вместо 32), полузащитник Сусо «Милана», который перешёл в «Севилью» на правах аренды (€ 22 млн вместо 30), хавбек «Севильи» Эвер Банега (€ 9 млн вместо 15), а также защитник «Милана» Рикардо Родригес (€ 7 млн вместо 10).