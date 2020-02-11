Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Щенсны продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Щенсны продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года
Футбол / Италия 0

«Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны. Новое соглашение 29-летнего вратаря с туринским клубом рассчитано до 2024 года.

Щенсны перешёл из лондонского «Арсенала» в туринский «Ювентус» в 2017 году. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в шести из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе туринцев Щенсны дважды становился чемпионом Италии (сезон-2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок (сезон-2017/18) и Суперкубок страны (2018). Также Щенсны играет за национальную команду Польши с 2009 года.

Туринский «Ювентус» набрал 54 очка в 23 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований в настоящий момент является миланский «Интер».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020