Щенсны продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

«Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны. Новое соглашение 29-летнего вратаря с туринским клубом рассчитано до 2024 года.

Щенсны перешёл из лондонского «Арсенала» в туринский «Ювентус» в 2017 году. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в шести из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе туринцев Щенсны дважды становился чемпионом Италии (сезон-2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок (сезон-2017/18) и Суперкубок страны (2018). Также Щенсны играет за национальную команду Польши с 2009 года.

Туринский «Ювентус» набрал 54 очка в 23 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований в настоящий момент является миланский «Интер».