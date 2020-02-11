Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится 19 февраля

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед», ранее перенесённый из-за погодных условий, состоится 19 февраля, сообщает Sky Sports.



Напомним, изначально встреча должна была состояться 9 февраля в Манчестере на стадионе «Этихад» и начаться в 19:30 мск. Однако позже игра была перенесена в связи со штормом. Решение о переносе принял специалист по безопасности «Манчестер Сити» после консультации с другими представителями «горожан» и «Вест Хэма».

«Манчестер Сити» набрал 51 очко в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 73 очка в 25 матчах.