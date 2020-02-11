Экс-форвард «Манчестер Сити» и «Арсенала» Адебайор стал игроком парагвайской «Олимпии»
Нападающий Эммануэль Адебайор стал игроком «Олимпии», сообщает пресс-служба парагвайского клуба на своей странице в «Твиттере». Соглашение 35-летнего форварда с клубом рассчитано на сезон 2020 года.
Последним клубом Адебайора был турецкий «Кайсериспор», в составе которого тоголезский игрок провёл 8 матчей и забил два мяча. Адебайор — воспитанник «Метца». Ранее он выступал за «Монако», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». За сборную Того Адебайор сыграл 84 матча и забил 31 мяч.
«Олимпия» набрала 7 очков в 4 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Парагвая. Лидером соревнований на данный момент является «Либертад».
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