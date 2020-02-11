Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Сегодня, 11 февраля, французский форвард перенёс операцию в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра, который получил на недавней тренировке. Таким образом, Дембеле не сможет принять участия в чемпионате Европы 2020 года.
В 2017 году Дембеле получил серьёзную травму — французский игрок порвал сухожилие бедра на левой ноге. Тогда на восстановление после операции нападающему понадобилось четыре месяца.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. В активе 22-летнего французского футболиста один мяч.
Форвард «Барселоны» Дембеле прибыл в Финляндию на операцию
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