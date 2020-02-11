Ловчев: смерть Рейнгольда — ещё один рубец на сердце

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал печальное известие о кончине бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.



«Он был мне ближайшим другом, последнее время мы постоянно с ним были на созвоне, встречались, ездили в Турцию на турниры. Да, у него побаливало сердце, какое-то время назад ему сделали операцию. Сегодня он приехал на турнир памяти Владимира Степанова, спартаковского футболиста, которому было бы 110 лет, вот там ему стало плохо. Это всё связано с футболом. Ровно 10 лет назад не стало Юрия Александровича Севидова — его ближайшего друга, с которым он провёл лучшее футбольное время, вместе играл в нападении «Спартака». Это были два самых близких друг другу человека с точки зрения футбола, они десятилетие радовали спартаковских болельщиков. Вот как оно случилось. Выразил уже соболезнования дочери Рейнгольда. Какие слова в таких случаях говорят? Для меня это ещё один рубец на сердце», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни