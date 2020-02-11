Два игрока «Зенита-2» перешли в «Нижний Новгород»

«Зенит-2» на официальном сайте сообщил о переходах в «Нижний Новгород» защитника Сергея Зуйкова и нападающего Артёма Максименко.
Зуйков подписал с нижегородцами полноценный контракт, а Максименко вернулся в «Нижний Новгород» в связи с досрочным прекращением аренды в «Зените-2».
26-летний Зуйков перешёл в «Зенит» в сезоне-2016/17 и провёл за «Зенит»-2 14 матчей в Футбольной национальной лиге. С августа 2017 года футболист выступал на правах аренды в «Томи», а затем в «Тамбове».
22-летний Максименко играл за «Зенит»-2 с начала сезона-2019/2020, провёл 12 матчей и забил 2 мяча.
«Благодарю футбольный клуб «Зенит» за время, проведённое в Петербурге. Желаю главной команде победы в чемпионате России, а «Зениту»-2 — успешного выступления в сезоне. Спасибо болельщикам за поддержку, ещё обязательно увидимся», — сказал Максименко.
- 11 февраля 2020
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