Цорн: Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.

«От имени всех в клубе хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом Валерия Рейнгольда. Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед «Спартака». Он и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле.

Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришёл на встречу с ветеранами «Спартака» в манеж в Сокольники, где проводился турнир в честь 110-летнего юбилея другого прославленного ветерана красно-белых – Владимира Степанова. По трагическому стечению обстоятельств, именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказался роковым… Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем.

ФК «Спартак-Москва» окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч, с московским «Динамо», с траурными повязками — в память о спартаковском ветеране", — приводит слова Цорна пресс-служба клуба.