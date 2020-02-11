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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба сборной России опубликовала соболезнования в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда.

«Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича», — сообщается в «твиттере» российской национальной команды.

Сегодня, 11 февраля, Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.

77-летний Рейнгольд — воспитанник «Динамо» и «Спартака». Большую часть карьеры провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Играл также за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» — чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР (1963, 1965). В последние годы жизни был футбольным экспертом.

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