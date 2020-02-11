Хавбек «Ахмата» Гащенков перешёл в клуб ФНЛ на правах аренды

Полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков перешёл в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненской команды. Арендное соглашение 27-летнего российского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.



В нынешнем сезоне Гащенков принял участие в 8 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Гащенков играл за «Химки» и «Амкар».

Грозненский «Ахмат» набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит»." СКА-Хабаровск" набрал 37 очков в 25 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.