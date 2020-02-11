В Азии футболист забил рукой в стиле Марадоны. Гол засчитали
В матче 1-го тура группового этапа Кубка АФК между «Цересом» и «Свайриенгом» был забит гол с нарушением правил.
На 14-й минуте защитник «Цереса» Джошуа Громмен переправил мяч в ворота соперника рукой, но арбитр не заметил этого и засчитал гол. Похожий гол в 1986 году забил легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в матче 1/4 финала чемпионата мира с Англией (2:1). Тогда главный арбитр также не заметил, что футболист забил гол рукой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В результате действий Громмена счёт стал 2:0, а гости так и не сумели оправиться от потрясения. В итоге встреча завершилась со счётом 4:0.
«Церес», набрав три очка, возглавил турнирную таблицу группы G. «Свайриенг» (0) — на последнем, 4-м месте.
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