Роналдо: «Реал» оказался ещё большим клубом, чем я мог себе представить

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился воспоминаниями о выступлениях за мадридский «Реал».
«Я играл за сборную Бразилии вместе с Роберто Карлосом, он рассказывал мне о „Реале“, об игре за клуб. Через несколько лет я захотел увидеть это. Когда перешёл в „Реал“, там всё оказалось гораздо масштабнее, чем рассказывал Роберто. „Реал“ оказался ещё большим клубом, чем я мог себе представить. Большие ожидания, огромное давление. Здесь играют лучшие в мире футболисты.
Рад был увидеть, насколько большим клубом является «Реал». От той команды ждали многого, так как мы были поколением победителей", — приводит слова Роналдо Goal.
Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 год. В составе «Королевского клуба» он стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка.
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