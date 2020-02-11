Ловрен: хочу, чтобы «Ливерпуль» помнили, как «Барселону», взявшую 20 трофеев за 4 года

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выразил надежду, что клуб выиграет ещё много трофеев в ближайшие годы.

«Нахожусь в команде с Клоппом с самого начала. Нам потребовалось довольно много времени, два или три года, чтобы всё построить.

Мы успешны в этом году. Могли быть успешны и в прошлом году, но тогда нам не хватило одного очка. Теперь мы понимаем друг друга, знаем, что нам нужно, чего хотим. Особенно хочу, чтобы нас запомнили, как «Барселону», которая выиграла за четыре года около 20 трофеев.



Почему бы нам не сделать подобное? Думаю, мы можем сделать это. Хочу, чтобы нас запомнили как одну из лучших команд, но не только этого года, а на многие годы", — приводит слова Ловрена Sky Sports.