75-летний египтянин станет самым старым футболистом в истории, если сыграет 2 полных матча

75-летний египтянин Из Элдин Бахдер готовится стать старейшим профессиональным футболистом в мире. Для этого ему необходимо провести два полных матча, сообщает ESPN.
По данным источника, в данный момент Бахдер тренируется в клубе «6 октября», который выступает в третьем египетском дивизионе. Египтянин занимается под руководством личного тренера по физической подготовке.
«Хочу стать не просто самым пожилым футболистом в истории. Намереваюсь стать самым старым хорошо играющим футболистом. Если сделаю это и попаду в Книгу рекордов Гиннесса, но при этом сыграю плохо, мой план не осуществится. Это будет конец для меня», — сказал Бахдер.
В данный момент звание самого старого профессионального футболиста в мире удерживает израильтянин Исаак Хайик — в апреле прошлого года он вышел на поле в возрасте 73 лет.
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