Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ. Де Брёйне и Стерлинг — в топ-3

Портал Spotrac опубликовал размеры зарплат самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который получает € 23 млн в год. На втором месте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (€ 19,7 млн). В первую тройку входит и его одноклубник Рахим Стерлинг (€ 18,5).

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ выглядит следующим образом:

1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – € 23 млн

2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 19,7

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5

4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8

5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5

6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1

8-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3

8-11. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3

8-11. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – 12,3

8-11. Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм Хотспур») – 12,3

12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1

13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11

14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1

15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.