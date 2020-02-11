Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ. Де Брёйне и Стерлинг — в топ-3

Портал Spotrac опубликовал размеры зарплат самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.
Первое место занимает вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который получает € 23 млн в год. На втором месте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (€ 19,7 млн). В первую тройку входит и его одноклубник Рахим Стерлинг (€ 18,5).
Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ выглядит следующим образом:
1. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – € 23 млн
2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 19,7
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 18,5
4. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 17,8
5. Месут Озил («Арсенал») – 16,5
6. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 15,3
7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 14,1
8-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12,3
8-11. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 12,3
8-11. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – 12,3
8-11. Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм Хотспур») – 12,3
12. Александр Ляказетт («Арсенал») – 11,1
13. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 11
14. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 10,1
15. Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 10.
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