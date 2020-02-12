«Краснодар» интересуется форвардом «Наполи» Юнесом
«Краснодар» проявляет интерес к немецкому нападающему «Наполи» Амину Юнесу, утверждает CalcioNapoli24.
По данным источника, российский клуб провёл предварительные переговоры с агентом футболиста, чтобы выяснить у него возможность трансфера. Хавбек готов покинуть «Наполи», так как хочет получать регулярную игровую практику.
Юнес перешёл в «Наполи» летом 2018 года из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в шести матчах чемпионата Италии (один — в стартовом составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года. За сборную Германии он сыграл пять матчей и забил два гола.
«Краснодар» сделал предложение об аренде форварда «Бордо» Камано
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:25
-
00:17
-
00:02
- 11 февраля 2020
-
23:49
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
22:55
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:32
-
21:24
-
21:16
-
20:55
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:09
-
19:54
-
19:49
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:02
-
18:54
-
18:45
Партнерский контент