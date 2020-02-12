Почеттино намерен вновь поработать в Премьер-лиге

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что он хотел бы вернуться к работе в английской Премьер-лиге.

«Если честно, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Я знаю, что это будет сложно, поэтому мне нужно подождать. Посмотрим, что будет дальше.

Сейчас у меня период восстановления. Нужно подумать о себе, но быть готовым, потому что в футболе всегда может что-то случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность, что следующий вызов будет фантастическим.



Конечно, я очень горжусь тем, чего достиг в «Тоттенхэме». Когда я анализирую свою работу там, то нахожу много положительного. Я взял на себя ответственность в ключевой момент для клуба.



Играть в Лиге чемпионов в течение трёх или четырёх лет, финишировать выше «Арсенала», стало нас большим достижением. Выиграть титул было бы большой наградой, но для нас это достижения — это иметь клуб и стадион «Тоттенхэм Хотспур». Это больше, чем титулы", — приводит слова Почеттино Sky Sports.