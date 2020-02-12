Из-за женского Евро Суперкубок Англии могут перенести с «Уэмбли»

Суперкубок Англии, традиционно проходящий в августе перед стартом сезона в Английской Премьер-лиге, в 2021 году может быть перенесён с лондонского стадиона «Уэмбли».

Причина — женский чемпионат Европы, который пройдёт в Великобритании с 7 июля по 1 августа. Его финал предполагается провести на «Уэмбли». В данный момент ведутся переговоры о переносе матча за Суперкубок Англии на другой стадион.

Отметим, что с 2001 по 2006 годы из-за реконструкции «Уэмбли» матчи Суперкубку проходили на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, а в 2012 — на домашней арене бирмингемской «Астон Виллы» «Вилла Парк». Действующий победитель турнира — «Манчестер Сити», 4 августа 2019 года обыгравший «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти.