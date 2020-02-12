Ильзат Ахметов съел конину в эфире «Ак Барс ТВ»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал гостем клубного канала казанского «Ак Барса» и получил необычное задание от ведущих прямо в эфире — от игрока потребовали съесть конину.

«Итак, у нас в гостях игрок ЦСКА. Всем «коням» большой привет. И он ест конину. Ешь конину! Ешь конину!» – сказал ведущий.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Ак Барса». Ахметов не смутился, назвал коня «священным для его клуба животным», извинился перед болельщиками, но выполнил задание.

Уроженец столицы Кыргызстана Бишкеке Ильзат Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 году, в московский клуб он перешёл в 2014 году из казанского «Рубина». В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний полузащитник провёл за ЦСКА 19 матчей, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.