Ильзат Ахметов съел конину в эфире «Ак Барс ТВ»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов стал гостем клубного канала казанского «Ак Барса» и получил необычное задание от ведущих прямо в эфире — от игрока потребовали съесть конину.
«Итак, у нас в гостях игрок ЦСКА. Всем «коням» большой привет. И он ест конину. Ешь конину! Ешь конину!» – сказал ведущий.
Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Ак Барса». Ахметов не смутился, назвал коня «священным для его клуба животным», извинился перед болельщиками, но выполнил задание.
Уроженец столицы Кыргызстана Бишкеке Ильзат Ахметов выступает за ЦСКА с 2018 году, в московский клуб он перешёл в 2014 году из казанского «Рубина». В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний полузащитник провёл за ЦСКА 19 матчей, забил два мяча и получил три жёлтые карточки.
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