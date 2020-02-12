В Тольятти объявлено решение суда по иску к игроку «Локомотива» на € 300 тыс.

Как стало известно «Чемпионату», накануне, 11 февраля, в Тольятти прошло судебное заседание по делу об иске к футболисту «Локомотива» Максиму Мухину на € 300 тыс. Судом принято решение снизить сумму неустойки до 100 тыс. рублей, которые Мухин обязан выплатить своему бывшему посреднику Анатолию Платову, представлявшему сторону истца. При этом возможен вариант, при котором одна из сторон подаст апелляцию и оспорит решение суда.



Напомним, истец требовал взыскать с футболиста € 300 тыс. за неправомерный, по его мнению, разрыв агентского соглашения в одностороннем порядке. Сторона футболиста настаивала, что соглашение было составлено с рядом нарушений, а также заявила о психологическом давлении, которое оказывалось на Максима Мухина бывшим агентом.

Мухин — об иске в € 350 тыс.: всё началось, когда я отказался ехать в «Зенит»