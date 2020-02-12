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«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на третий зимний сбор

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на третий зимний сбор
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил о вылете команды на третий зимний сбор, который пройдёт в Сочи.

По сравнению со сбором в Катаре в составе красно-белых произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2».

В Сочи «Спартак» будет работать вплоть до начала следующей недели. 16 февраля московская команды проведёт товарищеский матч с ереванским «Араратом».

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 12 очков. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча пройдёт 29 февраля.

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