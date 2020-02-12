«Манчестер Юнайтед» готов обновить трансферный рекорд, подписав Санчо

«Манчестер Юнайтед» полон желания приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Mirror.
По информации источника, манкунианцы готовы обновить свой трансферный рекорд и выложить за игрока € 140 млн, чтобы перебить предложение лондонского «Челси», который также претендует на игрока. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд уже дал понять, что клуб готов серьёзно потратиться летом и усилить состав.
Также появилась информация, что с вырученных от продажи хавбека Поля Погба денег «МЮ» готов приобрести Джека Грилиша из «Астон Виллы» и Джеймса Мэддисона из «Лестера».
В текущем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 19 матчах чемпионата Германии. Английский полузащитник забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.
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