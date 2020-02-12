Почеттино заметили в компании представителя «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино встретился с одним из представителей «Манчестер Юнайтед», сообщается в «твиттере» The Spurs Web.

11 февраля аргентинский специалист посетил матч второго дивизиона чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Лидсом» (1:1). Было замечено, что Почеттино вошёл на стадион в компании главы отдела по связям с общественностью «Манчестер Юнайтед» Нила Эштона, который является помощником исполнительного директора команды Эда Вудворда.

Сообщается, что визит аргентинца может быть связан с желанием поддержать его товарища Марсело Бьельсу, который является главным тренером «Лидса». Ранее Маурисио Почеттино признался, что хотел бы вернуться к работе в английской Премьер-лиге. Экс-наставника «Тоттенхэма» уже неоднократно сватали на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», и даже сообщалось, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с аргентинцем.