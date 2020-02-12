Каррера заявил, что намерен повторить в Греции российский успех

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», высказался о первых месяцах работы в греческом клубе.
«Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕКе. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты, исходя из той работы над физикой и тактикой, что тренерский штаб и команда проводят ежедневно.
Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперёд. Но я работаю именно ради этого и сделаю всё, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их.
Самый тяжёлый момент — когда мы играли три матча за неделю. Что до отдыха, если честно, работы столько, что я выезжаю из Афин только на выездные игры, да и в самом городе мало что видел. Хорошо, что все говорят на английском — для общения в команде и быту вполне хватает», — цитирует Карреру Sport24.
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