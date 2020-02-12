«Ливерпуль» намерен приобрести Вернера летом

«Ливерпуль» нацелился на приобретение нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает Bild.



После долгого наблюдения за игрой 23-летнего футболиста мерсисайдцы приняли решение вступить в полноценную борьбу за игрока. Красные намерены опередить конкурентов и заполучить Тимо по окончании сезона.



Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных составляет € 60 млн. При этом если клаусула не будет активирована в этом году, то следующим летом сумма уменьшится.



В услугах форварда также заинтересованы «Бавария», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Интер» и «Челси». При этом ранее сообщалось, что сам игрок считает «Ливерпуль» приоритетным вариантом продолжения карьеры.



В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в котором забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.

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