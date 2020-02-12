Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть клуб по своему желанию до окончания контракта, сообщает The Independent.
По информации источника, в соглашении немецкого специалиста предусмотрен пункт, по которому он может вернуться в чемпионат Германии, если сам этого захочет. Клопп подписал новый контракт, который рассчитан до 2024 года, минувшей осенью.
С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
В Германии Юрген Клопп тренировал «Майнц» в период с 2001 по 2008 год и дортмундскую «Боруссию» с 2008 по 2015 год, с которой дважды выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок страны.
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