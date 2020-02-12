Суарес надеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес восстанавливается после операции на колене с опережением графика, сообщает Goal.com.



Уже сейчас 33-летний уругваец ходит без костылей, и в каталонском клубе верят, что он вернётся в строй до окончания сезона. Сам Суарес надеется выйти на поле в конце апреля, когда будут проходить полуфинальные матчи Лиги чемпионов.



Луис перенёс операцию в середине января этого года. Сообщалось, что восстановление займёт четыре месяца, после чего форварду предстояло бы некоторое время набирать нужные кондиции. В связи с этим возвращение игрока на поле ожидалось уже после окончания сезона.



В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 11 забитых мячей (1 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев