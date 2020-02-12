Иванович: цель «Зенита» в сезоне — победить в чемпионате и Кубке России

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о целях команды на весеннюю часть сезона.

«У «Зенита» в чемпионате есть преимущество — это большой плюс. Но предстоит долгий путь, наш чемпионат очень сильный. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что один или два матча без победы могут поставить в неудобное положение. Мы будем продолжать концентрироваться на сто процентов.

Последнее место в Лиге чемпионов разочаровывает и даёт ошибочное представление о первой части сезона. Но сейчас это в прошлом, ведь изменить мы ничего не можем. Теперь наша команда намерена выиграть чемпионат России и Кубок страны. Наша цель — два трофея в этом сезоне», — приводит слова Ивановича Marca.

«Зенит» располагается на первом месте в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне, набрав 45 очков в 19 турах. Подопечные Сергея Семака имеют преимущество над вторым местом в 10 очков.