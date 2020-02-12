Агент: летом Кудряшов, скорее всего, перейдёт в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ»

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, вероятно, продолжит карьеру в одном из топ-клубов чемпионата Турции.



«В конце сезона Фёдор, скорее всего, перейдёт в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», — приводит слова агента Кудряшова Aksam Spor.

Фёдор Кудряшов принял участие в 16 матчах в Российской Премьер-Лиге в первой половине сезона за «Сочи», в которых забил один гол. В зимнее трансферное окно 32-лентий защитник перешёл в «Антальяспор». На его счету 2 ассиста в 4 матчах за клуб в чемпионате Турции. Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

«Антальяспор» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Клуб набрал 19 очков в 21 туре. Также «Антальяспор» с Кудряшовым вышел в 1/4 финала Кубка Турции, где сыграет с «Сивасспором».