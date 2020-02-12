Себальос рассказал, почему отказал «Ливерпулю» и перешёл в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб, а не в «Ливерпуль».

«Я был горд, что мной интересовался такой клуб, как «Ливерпуль», но я выбрал «Арсенал» благодаря Унаи Эмери и тому, как он относился ко мне. Сейчас я бы не очень удачно вписался в ливерпульский клуб.

Унаи стал основной причиной, по которой я перешёл в «Арсенал». Он практически пришёл ко мне домой, чтобы сказать, что был поклонником моей игры ещё со времён «Бетиса».



Уверенность тренера — ключевой аспект лучшей игры футболиста. Унаи сказал мне, что я буду важным игроком в команде, и у меня не было никаких сомнений относительно перехода в клуб.

Клопп — отличный тренер, но нужно смотреть на философию каждой команды. Прямо сейчас мой стиль игры не подошёл бы «Ливерпулю» лучшим образом. Тем не менее интерес ко мне лучших команд Европы показывает, что я делаю всё правильно», — цитирует Себальоса Marca.