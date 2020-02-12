«РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» претендует на Вернера? Слышали, что он в «Тоттенхэм» переходит

Пресс-служба «РБ Лейпциг» с юмором отреагировала на информацию СМИ о возможном переходе нападающего Тимо Вернера в «Ливерпуль».
«Твиттер»-аккаунт indykaila News опубликовал следующее сообщение: «Главные новости утра в Германии. «Ливерпуль» крайне заинтересован в приобретении Вернера».
«А мы слышали, что он в «Тоттенхэм» переходит», — написали представители немецкого клуба.
Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных составляет € 60 млн. При этом если клаусула не будет активирована в этом году, то следующим летом сумма уменьшится.
В услугах 23-летнего форварда также заинтересованы «Бавария», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Атлетико», «Интер» и «Челси». При этом ранее сообщалось, что сам игрок считает «Ливерпуль» приоритетным вариантом продолжения карьеры.
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