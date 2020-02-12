Тренировавший в Германии Бушуев: вероятно, поступок Клинсмана изменит немецкий футбол

Бывший тренер «Мюнхена-1860» Денис Бушуев поделился мыслями об уходе Юргена Клинсмана с поста наставника «Герты».



«Клинсман сам ушёл из «Герты» – это уникальный поступок. В Европе так поступают единицы. Без компенсации, без всего. Просто взял и ушёл. Похоже, американские инвесторы вложились в клуб в том числе под Клинсмана, но его пожелания по трансферам не учли. Тренер не стал воевать с руководством и уволился. Хуже всего работать, когда тебе не доверяют. В том числе подбор состава. В конце концов без результата виноватым останется именно тренер, а директоры продолжат оставаться в клубе. Руководители «Герты» уже 10 лет не меняются, а тренеров сменилось много.



Тут нужно задаваться вопросами. А ещё интересно было бы узнать, что обещали Клинсману, когда его приглашали в ноябре. Вероятно, этот случай изменит немецкий футбол, и станет больше доверия наставникам команд. Больше будут работать в английской манере, когда тренер определяет трансферы. В любом случае уход Клинсманна – сильный поступок и показатель того, что результат важнее денег», — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В «Герте» удивлены решением Клинсмана подать в отставку после солидной закупки в январе