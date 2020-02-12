«Барселона» не намерена платить € 50 млн «Реалу Сосьедад» за Виллиана Жозе

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе, вероятно, останется в клубе, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль сказал президенту клуба, что он рассчитывает на форварда, поскольку клуб может выиграть Кубок Испании, а также борется за место в Лиге чемпионов. В руководстве согласились с аргументами тренера и приняли решение, что Жозе будет разрешено уйти только в том случае, если «Барселона» выложит за него € 50 млн. В таком случае переход игрока в стан каталонского клуба становится маловероятен.

Ранее в январское трансферное окно Виллиан Жозе мог пополнить ряды «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», но руководство испанского клуба ответило на их запросы отказом.

Виллиан Жозе принял участие в 22 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне и стал автором 8 мячей. Контракт нападающего с «Реалом Сосьедад» рассчитан до 2024 года.