Кардозу близок к переходу из «Динамо» в «Тамбов» на правах аренды
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу близок к переходу в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
Кардозу перешёл в московское «Динамо» летом 2018 года. Полузащитник принял участие в 6 матчах (в 3 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Португальский игрок забил один гол, результативными передачами не отметился и получил одну жёлтую карточку. Контракт Кардозу с московским клубом рассчитан до 2022 года.
«Динамо» располагается на 8-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Кирилла Новикова после 19 туров имеют в активе 24 очка. Следующий матч в чемпионате московский клуб проведёт дома со «Спартаком». Встреча состоится 29 февраля на «ВТБ Арене».
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