Бийол: последние 35 минут матча «Зенита» с ЦСКА — самые долгие в моей карьере

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился воспоминаниями о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором он был удалён с поля за две жёлтые карточки в течение трёх минут.



«Было ли это удаление первым в карьере? Во взрослом футболе — да. По детям только два раза удаляли с поля. Первая карточка — по делу, но вторую дали ни за что. Я соперника даже не коснулся. Несправедливое удаление.



Гончаренко не ругал, но я сам плохо себя чувствовал. Переживал из-за того, что команда осталась в меньшинстве. Я досматривал игру в раздевалке по телевизору, и это были самые долгие 35 минут в моей карьере. Страшно нервничал и всё время посматривал на время: ну сколько там ещё осталось?!» — сказал Бийол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Бийолом будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.