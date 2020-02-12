Бийол: последние 35 минут матча «Зенита» с ЦСКА — самые долгие в моей карьере

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился воспоминаниями о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором он был удалён с поля за две жёлтые карточки в течение трёх минут.
«Было ли это удаление первым в карьере? Во взрослом футболе — да. По детям только два раза удаляли с поля. Первая карточка — по делу, но вторую дали ни за что. Я соперника даже не коснулся. Несправедливое удаление.
Гончаренко не ругал, но я сам плохо себя чувствовал. Переживал из-за того, что команда осталась в меньшинстве. Я досматривал игру в раздевалке по телевизору, и это были самые долгие 35 минут в моей карьере. Страшно нервничал и всё время посматривал на время: ну сколько там ещё осталось?!» — сказал Бийол в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Бийолом будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 12 февраля 2020
-
21:06
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:30
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
19:03
-
18:57
-
18:40
-
18:37
-
18:32
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:19
-
17:13
-
17:08
-
17:02
-
16:59
-
16:44
-
16:38
-
16:27