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Соболев рассказал о срыве трансфера в английский клуб

Соболев рассказал о срыве трансфера в английский к
Соболев рассказал о срыве трансфера в английский клуб
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о несостоявшемся трансфере в Англию перед переходом в стан красно-белых из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно.

«Если честно говорить о причинах, почему я не полетел на сборы с «Крыльями», — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было всё решиться, как раз за эти два дня (до перехода в «Спартак». – Прим. «Чемпионата»). Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями».

По-моему, был «Кристал Пэлас» и ещё одна команда — не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге трансферу помешало то, что у меня нет матчей за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время», — приводит слова Соболева Sport24.

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