Дзюба и Слуцкий устроили юмористический батл в «Инстаграме»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сошлись в юмористической битве в «Инстаграме».



Футболист опубликовал в своём аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сопроводив его подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Специалист отреагировал на пост комментарием «Не я начал эту войну», а спустя несколько минут разместил у себя кадр из другого мультфильма – «Бревно» – и добавил такую подпись: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Ранее Слуцкий и Дзюба уже троллили друг друга в социальных сетях. Тогда в их переписке принял участие партнёр Артёма по «Зениту» Александр Кокорин.