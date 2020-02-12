Дзюба и Слуцкий устроили юмористический батл в «Инстаграме»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сошлись в юмористической битве в «Инстаграме».
Футболист опубликовал в своём аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сопроводив его подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».
Специалист отреагировал на пост комментарием «Не я начал эту войну», а спустя несколько минут разместил у себя кадр из другого мультфильма – «Бревно» – и добавил такую подпись: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».
Ранее Слуцкий и Дзюба уже троллили друг друга в социальных сетях. Тогда в их переписке принял участие партнёр Артёма по «Зениту» Александр Кокорин.
Слуцкий потроллил Дзюбу и Кокорина в «Инстаграме»
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