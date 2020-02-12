Защитник «Боруссии» Хакими улетел в Мадрид в связи с рождением сына

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими покинул расположение клуба в связи с рождением ребёнка.

«У Хакими родился ребёнок, он стал отцом, и сейчас он находится в Мадриде. Ожидается, что завтра он вернётся в расположение клуба», — приводит слова спортивного директора клуба Михаэля Цорка официальный «твиттер» «Боруссии».

Футболист перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В текущем сезоне Ашраф Хакими принял участие в 21 матче в чемпионате Германии. Марокканский защитник стал автором 2 голов и отметился 7 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки. Контракт футболиста с мадридским «Реалом» действует до лета 2022 года.