Во время первой тренировки «Спартака» в Сочи пошёл град

Московский «Спартак» сегодня, 12 февраля, прилетел на очередной сбор в Сочи. Первая тренировка столичного клуба на юге России проходила в экстремальных условиях: футболистам пришлось заниматься под проливным дождём, который переходил в град.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Помимо футболистов и членов тренерского штаба красно-белых во главе с Доменико Тедеско в Сочи прилетел генеральный директор клуба Томас Цорн. В Краснодарском крае команда проведёт третий зимний сбор, который продлится до начала следующей недели.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 12 очков. Лидирует в первенстве петербургский «Зенит» (45), на 10 очков опережающий ближайшего преследователя в лице «Краснодара».

В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча пройдёт 29 февраля в Москве.